Саммит G7 в Биаррице: дата, гости и темы обсуждений

Во Франции в курортном Биаррице 24 августа начнется саммит "Большой семерки" или стран G7. Встречи и обсуждения важных тем мировыми лидерами продлятся до 26 августа.

Кто примет участие в саммите G7?

Организатором саммита выступает Франция, которая будет председательствовать на нем.

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В целом, участие в мероприятиях примут президенты Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров – Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.

О чем будут говорить на саммите "Большой семерки"?

Их участие связано с главной темой саммита G7 в 2019 году – борьбой с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Такую тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон.

Однако, реально на первый план обсуждений мировыми лидерами могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста.

Также на саммите обсудят вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода. Франция предложит странам "Большой семерки" подписать Хартию ответственного делегирования и взять на себя конкретные обязательства по борьбе с пластиковыми отходами и выбросами парниковых газов.

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Будут ли говорить на саммите об Украине?

Не обошлось на саммите и без обсуждения безопастностной ситуации в Украине. В частности ожидается, что президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон поднимут вопрос ситуации на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

Эксперты уже предполагают, что из-за различных позиций мировых лидеров в основных вопросах, саммит может закончиться без финального заявления его участников.

К слову, для обеспечения безопасности на саммите G7 Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей: 43 подразделения сил общего резерва французской полиции, около 50 эскадрилий мобильной жандармерии и силы специального назначения.

G7 и G8: что известно о международныом клубе?

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



Россию допустили на встречи "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").



В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

Каковы шансы у России вернуться в G8?

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, вроде бы, был Макрон, а Трамп – поддержал.

В то же время, правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8 Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G8.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.