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      Саммит G7 в Биаррице: дата, гости и темы обсуждений

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      Саммит G7 2019, Биарриц – что это, дата, гости, темы обсуждений
      Саммит G7 в Биаррице / Коллаж 24 канала

      Во Франции в курортном Биаррице 24 августа начнется саммит "Большой семерки" или стран G7. Встречи и обсуждения важных тем мировыми лидерами продлятся до 26 августа.

      Кто примет участие в саммите G7?

      Организатором саммита выступает Франция, которая будет председательствовать на нем.

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      В целом, участие в мероприятиях примут президенты Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров – Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.

      О чем будут говорить на саммите "Большой семерки"?

      Их участие связано с главной темой саммита G7 в 2019 году – борьбой с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Такую тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон.

      Однако, реально на первый план обсуждений мировыми лидерами могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста.

      Также на саммите обсудят вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода. Франция предложит странам "Большой семерки" подписать Хартию ответственного делегирования и взять на себя конкретные обязательства по борьбе с пластиковыми отходами и выбросами парниковых газов.

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      Будут ли говорить на саммите об Украине?

      Не обошлось на саммите и без обсуждения безопастностной ситуации в Украине. В частности ожидается, что президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон поднимут вопрос ситуации на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

      Эксперты уже предполагают, что из-за различных позиций мировых лидеров в основных вопросах, саммит может закончиться без финального заявления его участников.

      К слову, для обеспечения безопасности на саммите G7 Франция мобилизует 10 тысяч правоохранителей: 43 подразделения сил общего резерва французской полиции, около 50 эскадрилий мобильной жандармерии и силы специального назначения.

      G7 и G8: что известно о международныом клубе?
      "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      Россию допустили на встречи "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

      Каковы шансы у России вернуться в G8?

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, вроде бы, был Макрон, а Трамп – поддержал.

      В то же время, правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8 Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G8.

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Публикации Ядерная безопасность Экология Новости Франции Саммит G7 Гендерное равенство
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