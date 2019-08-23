Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень

У Франції в курортному Біарриці 24 серпня розпочнеться саміт "Великої сімки" або країн G7. Зустрічі та обговорення важливих тем світовими лідерами триватимуть до 26 серпня.

Хто візьме участь у саміті G7?

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Організатором цьогорічного саміту виступає Франція, яка й буде головувати на ньому. Загалом, участь у заходах візьмуть президенти Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії. До саміту також долучаться лідери країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.

Про що говоритимуть на саміті "Великої сімки"?

Їх участь пов'язана із головною темою саміту G7 у 2019 році – боротьбою з глобальною нерівністю у світі та дискримінацією жінок. Таку тему обрав французький президент Еммануель Макрон.

Проте, реально на перший план обговорень світовими лідерами можуть вийти зовсім інші питання – ядерна програма Ірану, випробування балістичних ракет у Північній Кореї, криза у Венесуелі, гальмування економічного зростання.

Також на саміті обговорять питання екологічної відповідальності та скорочення викидів вуглецю. Франція запропонує країнам "Великої сімки" підписати Хартію відповідального делегування і взяти на себе конкретні зобов'язання щодо боротьби з пластиковими відходами і викидами парникових газів.

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Чи говоритимуть на саміті про Україну?

Не обійдеться на саміті і без обговорення безпекової ситуації в Україні. Зокрема очікується, що президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон піднімуть питання ситуації на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

Експерти вже припускають, що через різні позиції світових лідерів в основних питаннях, саміт може закінчитися без фінальної заяви його учасників.

До слова, для забезпечення безпеки на саміті G7 Франція мобілізує 10 тисяч правоохоронців: 43 підрозділи сил загального резерву французької поліції, близько 50 ескадрилій мобільної жандармерії та сили спеціального призначення.

G7 та G8: що відомо про міжнародний клуб? "Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").



У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

Які шанси у Росії повернутися в G8?

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.



Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8 Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.