Макрон і Трамп поговорять про Україну на саміті G7

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп обговорять ситуацію в Україні в межах саміту G7.

"Ми обговоримо Лівію, Сирію, Україну, Північну Корею та Іран. По багатьох із цих криз нам потрібна і тісна координація, і партнери за столом переговорів", – заявив Макрон на робочому обіді на полях саміту лідерів G7, повідомила прес-служба Білого дому.

Читайте також: Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень

Саміт "Великої сімки" або країн G7 розпочався 24 серпня у Франції в курортному Біарриці. Зустрічі та обговорення важливих тем світовими лідерами триватимуть до 26 серпня.

Участь у заходах візьмуть президенти Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії. До саміту також долучаться лідери країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.

Головна тема саміту G7 у 2019 році – боротьбою з глобальною нерівністю у світі та дискримінацією жінок. Проте реально на перший план обговорень можуть вийти зовсім інші питання – ядерна програма Ірану, випробування балістичних ракет у Північній Кореї, криза у Венесуелі, гальмування економічного зростання.

Обговорять на саміті і питання екологічної відповідальності та скорочення викидів вуглецю. Франція запропонує країнам "Великої сімки" підписати Хартію відповідального делегування і взяти на себе конкретні зобов'язання щодо боротьби з пластиковими відходами і викидами парникових газів.