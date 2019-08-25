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      Еще одна страна G7 выступила против возвращения России

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      Канада против возвращения России в G8
      Канада против возвращения России в G8 / Getty Images

      Правительство Канады убеждено, что Россию нельзя возвращать в состав "Большой восьмерки". Для этого она должна прекратить агрессию против Украины.

      Это обсудили премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Борис Джонсон, сообщает пресс-служба офиса главы правительства Канады.

      Важно: Первый день саммита G7: Трамп и Трюдо отметили прогресс встрече

      Трюдо и Джонсон встретились в рамках саммита лидеров стран "Большой семерки", который продолжается в эти дни во французском городе Биарицце.

      Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины,
      – говорится в сообщении.

      Среди других международных тем была Венесуэла, напряженность в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

      Кто "за", а кто "против" возвращения России в G8?

      Инициатором идеи якобы был Макрон, а Трамп - поддержал. В то же время правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России в формат стран G8.

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу готовность занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата в "Большую восьмерку" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

      Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России к встрече мировых лидеров – недопустимо.

      Почему Россию исключили из G8?
      "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      Россию допустили на встречи "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 из-за военной агрессиюи России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

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      Теги: Война на Донбассе Новости России Новости политики Саммит G7 Борис Джонсон Великобритания Джастин Трюдо Канада Аннексия Крыма
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