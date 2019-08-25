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      Ще дві країни G7 виступили проти повернення Росії

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      Канада проти повернення Росії до G8
      Канада проти повернення Росії до G8 / Getty Images

      Уряд Канади переконаний, що Росію не можна повертати до складу "Великої вісімки". Таку ж думку підтримують у Великій Британії – для повернення Росія повинна припинити агресію проти України.

      Це обговорили прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє прес-служба офісу глави уряду Канади.

      Важливо: Перший день саміту G7: Трамп і Трюдо відзначили прогрес зустрічі

      Трюдо та Джонсон зустрілися у межах саміту лідерів країн "Великої сімки", що триває цими днями у французькому місті Біаріцці.

      Прем’єр-міністри обговорили відносини із Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України,
      – мовиться у повідомленні. 

      Серед інших міжнародних тем була Венесуела, напруження у Перській затоці та ситуація в Кашмірі.

      Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. 

      Хто "за", а хто "проти" повернення Росії в G8?

      Ініціатором ідеї начебто був Макрон, а Трамп – підтримав. Водночас уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

      Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

      Чому Росію виключили з G8?"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

      Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

      У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

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      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Канада Джастін Трюдо Великобританія Борис Джонсон Саміт G7 Анексія Криму
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