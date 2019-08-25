Перший день саміту G7: Трамп і Трюдо відзначили прогрес зустрічі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про прогрес за підсумками першого дня саміту G7, який об'єднав лідерів країн "Великої сімки" та країн партнерів за обговоренням важливих тем у французькому курортному містечку Біарриц.

На своїй сторінці у Twitter американський лідер відзначив, що обід з президентом Франції Еммануелем Макроном став їх найкращою зустріччю.

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Аналогічно дуже вдало пройшла і зустріч зі світовими лідерами. Є прогрес!

– написав очільник Білого дому.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019

Раніше агентство AFP з посиланням на джерело в адміністрації президента Франції повідомило, що Макрон та Трамп знайшли "точки дотику" щодо питань з приводу іранської ядерної угоди, міжнародної торгівлі та інших важливих тем.

Як минув перший день саміту країн G7

Лідери країн-учасниць саміту "Великої сімки" прибули до французького курортного містечка Біарриц на західному узбережжі країни. Практично ледь зійшовши з трапа літака дипломати занурилися в робочий процес. Так, президент Франції Емманюель Макрон висловив бажання провести якомога більше зустрічей, щоб звірити позиції у найбільш хвилюючих питаннях перед тим, як у місто прилетять численні представники міжнародних організацій і лідери запрошених держав.

Спершу Макрон провів незаплановану вищезгадану зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Перед початком зустрічі Макрон заявив журналістам, що саміт передбачає низку тем, включаючи міжнародні кризи, однак він хотів би перш за все обговорити з американським колегою питання торгівлі та екології.



Трамп та Макрон під час зустрічі в рамках саміту "Великої сімки" / Фото: AFP

Після цього французький лідер провів ще одну незаплановану зустріч – з японським прем'єром Сіндзо Абе, про результати якої наразі нічого не відомо. Також йому вдалося поговорити наодинці з канцлером Німеччини Ангелою Меркель – це єдина зустріч, яка була оголошена заздалегідь.

Водночас Макрон організував установчу зустріч для всіх європейських лідерів. Глави урядів Великобританії та Канади Борис Джонсон і Джастін Трюдо встигли обмінятися думками тет-а-тет, засудивши за підсумком придушення владою протестів у Гонконзі і торкнувшись теми пожеж в бразильській Амазонії та змін клімату в цілому.



Борис Джонсон та Джастін Трюдо під час зустрічі на саміті G7 / Фото: Twitter

До речі, після завершення першого дня саміту лідерів країн "Великої сімки" Джастін Трюдо також відзначив, що зустріч була продуктивною.

Мій пріоритет в G7 – це робота з нашими союзниками для зміцнення середнього класу – не тільки в Канаді, а й у всьому світі. Ми щойно завершили продуктивний перший день у Франції, вирішуючи деякі найбільші проблеми у світі. Більше буде завтра,

– написав прем'єр-міністр Канади.

Варто зазначити, що на початку саміту глава Європейської ради Дональд Туск єдиний з усіх гостей дав повноцінну прес-конференцію відразу після прибуття, розповівши про звернувши увагу на пріоритети зустрічі.

Одним з головних закликів Туска була заява про небезпечність торгової війни між країнами та важливість уникнення такого конфлікту. Водночас час він прямо заявив про готовність дати дзеркальна відповідь, якщо США введуть підвищені мита на вино з Франції, як відповідь на прийняті там закони, щодо діяльності ІТ-компаній.



Дональд Туск дав прес-конференцію після прибуття на саміт / Фото: EPA

Серед іншого було наголошено на важливості таких тем, як Brexit та угода про торгівлю з країнами Південноамериканського спільного ринку МЕРКОСУР у контексті лісових пожеж в Бразилії.

МЕРКОСУР - це союз, що об'єднує п'ять країн Південної Америки – Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай та Венесуелу – в спільний ринок зі штаб-квартирою в Монтевідео. Загальна кількість населення чотирьох країн понад 270 мільйонів людей. Як асоційовані члени до союзу також входять: Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор.

Там же, на тлі публічних висловлювань лідерів про можливе відновлення співпраці з Росією Туск запропонував запросити на саміт G7 2020 року Україну в ролі гостя.



Початок саміту лідерів "Великої сімки" ознаменувала робоча вечеря / Фото: Twitter

Отже до офіційного початку саміту, який ознаменувала робоча вечеря глав держав та урядів, всі підійшли з певним розумінням, чого слід очікувати від колег найближчим часом. У неділю ж їх чекає повномасштабна робота, до якої приєднаються керівники десятка великих міжнародних організацій, а також лідери шести запрошених країн Африки, а також Австралії, Індії та Іспанії.

G7 та G8: що відомо про міжнародний клуб?"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").



У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.