Не відступає: Трамп знову заговорив про участь Путіна у наступній зустрічі G7

Президента Росії Володимира Путіна таки можуть запросити на зустріч "Великої сімки" наступного року. На ній очільник Кремля може бути присутній "як гість".

Таку ймовірну майбутню участь Володимира Путіна допустив лідер США Дональд Трамп, пише Bloomberg.

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Трамп вже обговорював запрошення Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році із президентом Франції Еммануелем Макроном і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня.

Дональд Трамп заявив журналістам, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя саміту "Великої сімки" наступного року,

– зазначає видання.

Зазначимо, ймовірна участь Володимира Путіна Фактично перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

Хто проти повернення Росії в G8?

Уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади. Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільнотісвою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

Чому Росію виключили з G8?"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").



У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.