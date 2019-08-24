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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Марна трата часу, – Трамп висловився про саміт G7

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Зібрання "Великої сімки" – це проста трата часу. Більше домовленостей лідерам країн можна досягти під час двосторонніх зустрічей.

      Про це очільник Білого дому Дональд Трамп сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Шіндзо Абе та президентом Франції Еммануелем Макроном, інформує CNN.

      Актуально: Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію

      До таких висновків Трамп дійшов після останніх двох самітів.

      Американський лідер каже: двосторонні зустрічі корисніші, ніж саміт G7, бо на таких перемовинах можна обговорити конкретні речі, а не проблеми довкілля.

      Тому, крім саміту "сімки", Трамп готується до індивідуальних зустрічей з іншими лідерами країн-учасниць. Зокрема, вже домовлена така зустріч із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

      Попри неефективність зустрічей G7 Трамп усе ж хоче, аби до міжнародного клубу повернулася Росія. Він вважає, що її членство "було б доцільним".

      Що таке "Велика вісімка"?Міжнародний клуб, що раніше об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

      Проте після анексії Криму Росія була піддана нищівній критиці з боку країн "Великої сімки" і формально виключена зі списку G8. Так, у червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в російських Сочі. Замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

      Дивіться також: За яких умов Росія може повернутися до "Великої вісімки"

      Важливо! 24 серпня стартував черговий саміт G7 у французькій Біарриці. Головними темами саміту G7 у 2019 році стали боротьба з глобальною нерівністю у світі та дискримінацією жінок.

      Проте, реально на перший план обговорень світовими лідерами можуть вийти зовсім інші питання – ядерна програма Ірану, випробування балістичних ракет у Північній Кореї, криза у Венесуелі, гальмування економічного зростання.

      Також на саміті обговорять питання екологічної відповідальності та скорочення викидів вуглецю.

      blog_ava
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
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      Теги: Новини політики Саміт G7 Дональд Трамп Новини США
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