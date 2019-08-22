За яких умов Росія може повернутися до "Великої вісімки"

Українських полонених найближчим часом можуть обміняти на п'ятьох засуджених в Україні громадян. І все це на фоні дискусій про повернення Росії до "Великої вісімки". Як це пов'язано і наскільки реально реанімувати "Велику вісімку" – розповімо далі.

У Лефортовське СІЗО у Москві зненацька з різних куточків Росії звели вісьмох українських полонених. Імовірно, повернутись додому можуть Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Павло Гриб. Про можливий обмін заговорили й адвокати п'ятьох прихильних до Росії в'язнів в Україні.

Адвокат в'язнів в Україні Валентин Рибін підтвердив, що Україна та Росія готуються до обміну полоненими. Цікаво, що повернення українських бранців – одна з умов повернення Росії до "Великої вісімки".

Що таке "Велика сімка" та чому звідти виключили Росію?"Велика сімка" або G7 – це міжнародний клуб, який об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, у рамках якого здійснюють узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.



З 1997 до 2014 року сюди входила й Росія, відтак група працювала як "Велика вісімка" (G8). До цього Росію також допускали до зустрічей лідерів найрозвинутіших країн, щоправда, на умовах слухача. Виключили Росію зі складу клубу у 2014 році через агресію Кремля щодо України.

Ідея повернути Росію – не нова. Це пропонував на засіданні G7 ще у 2018 році американський президент Дональд Трамп. Тоді його не підтримав ніхто. Цього разу гарант США знову зробив сенсаційну заяву.

На мою думку, Росія повинна бути серед нас на саміті. Ми боремось за мир у світі, торгівлю та інші речі. І було б легше, якби Росія була присутня при обговоренні цих питань,

– сказав Трамп.

За інформацією Білого дому, думку про повернення Росії до об'єднання великих держав схвалює й Еммануель Макрон. Щоправда, лише у телефонній розмові з Дональдом Трампом.



Емануель Макрон та Дональд Трамп

Офіційно французький гарант розглядає відновлення G8 за умови розв'язання українського питання. Без цього ідею російського камбеку засуджує і новоспечений британський прем'єр Борис Джонсон, представники Євросоюзу та Німеччини. Адже виключили Росію з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. Українські умови возз'єднання лідерів з країною-агресором прості.

Які умови має виконати Росія:



1. Повернути окупований Крим Україні.

2. Припинити бойові дії на Донбасі.

3. Звільнити понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль.

На вимоги українського президента Володимира Зеленського у Росії відповіли обширно та беззмістовно. Директорка департаменту інформації й преси МЗС РФ Марія Захарова сказала: "Шановний пане президент України, вам підсунули набір літер".

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Та що б представники Кремля не говорили, за п'ять років без членства у "Великій сімці" Росія втратила чималий майданчик для проштовхування своїх інтересів. Зокрема й у бізнес площині. Та чи зможе Путін повернути собі й цю сферу впливу, як весною повернувся до Ради Європи, без виконання зобов'язань – стане відомо вже незабаром. Адже реанімування Великої Вісімки неодмінно стане топ-темою на зібранні G7 вже цими вихідними.