При каких условиях Россия может вернуться в "Большую восьмерку"

Украинских пленных в ближайшее время могут обменять на пятерых осужденных в Украине граждан. И все это на фоне дискуссий о возвращении России в "Большую восьмерку". Как это связано и насколько реально реанимировать "Большую восьмерку" – расскажем далее.

В Лефортовское СИЗО в Москве неожиданно из разных уголков России свели восемь украинских пленных. Вероятно, вернуться домой могут Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Станислав Клих, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Павел Гриб. О возможном обмене заговорили и адвокаты пятерых приверженных России заключенных в Украине.

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Адвокат заключенных в Украине Валентин Рыбин подтвердил, что Украина и Россия готовятся к обмену пленными. Интересно, что возвращение украинских пленников – одно из условий возвращения России в "Большую восьмерку".

Что такое "Большая семерка" и почему оттуда исключили Россию?

"Большая семерка" или G7 – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию ​​и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран при участии Европейской комиссии, в рамках которого осуществляют согласование подходов к актуальным международным проблемам.



С 1997 до 2014 года сюда входила и Россия, поэтому группа работала как "Большая восьмерка" (G8). До этого Россию также допускали к встречам лидеров развитых стран, правда, на условиях слушателя. Исключили Россию из состава клуба в 2014 году из-за агрессии Кремля в отношении Украины.

Идея вернуть Россию – не нова. Это предлагал на заседании G7 еще в 2018 году американский президент Дональд Трамп. Тогда его не поддержал никто. На этот раз гарант США снова сделал сенсационное заявление.

По моему мнению, Россия должна быть среди нас на саммите. Мы боремся за мир во всем мире, торговлю и другие вещи. И было бы легче, если бы Россия присутствовала при обсуждении этих вопросов,

– сказал Трамп.

По информации Белого дома, мысль о возвращении России к объединению крупных государств одобряет и Эммануэль Макрон. Правда, только в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.



Эмануэль Макрон и Дональд Трамп

Официально французский гарант рассматривает восстановление G8 при условии решения украинского вопроса. Без этого идею российского камбэка осуждает и новоиспеченный британский премьер Борис Джонсон, представители Евросоюза и Германии. Ведь исключили Россию из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. Украинские условия воссоединения лидеров со страной-агрессором просты.

Какие условия должна выполнить Россия:



1. Вернуть оккупированный Крым Украине.

2. Прекратить боевые действия на Донбассе.

3. Освободить более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль.

На требования украинского президента Владимира Зеленского в России ответили широко и бессмысленно. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сказала: "Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули набор букв".

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Но что бы представители Кремля не говорили, за пять лет без членства в "Большой восьмерке" Россия потеряла большую площадку для проталкивания своих интересов. В том числе и в бизнес плоскости. Но сможет ли Путин вернуть себе и эту сферу влияния, как весной вернулся в Совет Европы, без выполнения обязательств – станет известно уже скоро. Ведь реанимация Большой восьмерки непременно станет топ-темой на собрании G7 уже в эти выходные.