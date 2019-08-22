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      Обмен пленными между Украиной и Россией: известна вероятная дата его проведения

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      Обмен пленными может состояться 28 – 29 августа
      Обмен пленными может состояться 28 – 29 августа / Getty Images

      Обмен пленными между украинской и российской сторонами может пройти уже 28 – 29 августа. По крайней мере, на такую дату рассчитывает Украина.

      Об этом рассказал адвокат экс-"беркутовца" и участника так называемой "самообороны" Крыма Александра Саттарова, Игорь Свинцицкий, в комментарии ТһеБабель. Саттарова якобы собираются обменять на одного из пленных украинских моряков. Однако, на кого именно – пока неизвестно.

      Актуально: Путин и Макрон обсуждали обмен пленными между Украиной и РФ, – Кремль

      Все будет известно 28 – 29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией. Не могу больше ничего добавить, потому что украинская сторона выполняет условия договоренностей, а что касается той стороны (российской – 24 канал) – никто не уверен,
      – подчеркнул Свинцицкий.

      Об обмене 28 – 29 августа якобы договорились украинский и российский лидеры во время одного из телефонных разговоров.

      Свинцицкий добавил, что его подзащитный Саттаров доставлен в СБУ и проходит юридические процедуры оформления обмена.

      Важно: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

      На днях росСМИ распространили информацию о том, что Украина и Россия якобы вышли на финальную стадию согласования обмена заключенными. Несмотря на это, конкретные списки лиц пока уточняются.

      Правда, источник уверяет: до конца августа РФ точно отпустит из плена 24 украинских моряков, которых российские пограничники незаконно обстреляли и захватили возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      полонені українські моряки
      Пленные украинские моряки: инфографика 24 канала

      Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу, звучат такие фамилии: Балух, Гриб, Карпюк, Клих и Кольченко. Недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Владимир Путин Заложники
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