Путин и Макрон обсуждали обмен пленными между Украиной и РФ, – Кремль

Французский и российский лидер очень подробно обсудили этот вопрос. Правда, без конкретных фамилий.

Об этом рассказал спикер президента России Дмитрий Песков.

Каких-то конкретных личностей не обсуждали. Состоялся очень конкретный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждали российско-украинские отношения,

– сообщил он.

Актуально: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

Песков подчеркнул: тему политзаключенных поднимали, и в этом вопросе возможны некоторые сдвиги.

Определенные контакты по этому поводу сейчас воплощают,

– пояснил он.

Важно! На днях росСМИ распространили информацию о том, что Украина и Россия якобы вышли на финальную стадию согласования обмена заключенных. Несмотря на это, конкретные списки лиц пока уточняются.

Правда, источник уверяет: до конца августа Россия точно отпустит из плена 24 украинских моряков, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу, звучат такие фамилии: Балух, Гриб, Карпюк, Клих и Кольченко. Недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москву.