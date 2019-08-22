Путін і Макрон обговорювали обмін полоненими між Україною і РФ, – Кремль

Французький і російський лідер дуже детально обговорили це питання. Щоправда, без конкретних прізвищ.

Про це розповів речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Якихось конкретних особистостей не обговорювали. Відбувся дуже конкретний обмін думками щодо проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювали російсько-українські відносини,

– повідомив він.

Актуально: Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело

Пєсков наголосив: тему політв’язнів порушували й у цьому питанні можливі деякі зрушення.

Певні контакти щодо цього зараз втілюють,

– пояснив він.

Важливо! Днями росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна та Росія нібито вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Попри це, конкретні списки осіб поки уточнюються.

Щоправда, джерело запевняє: до кінця серпня Росія точно відпустить з полону 24 українських моряків, яких Росія незаконно обстріляла та захопила біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучать такі прізвища: Балух, Гриб, Карпюк, Клих і Кольченко. Нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москву.