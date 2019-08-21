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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело

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      Росія поверне Україні полонених на Азові моряків
      Росія поверне Україні полонених на Азові моряків / hromadske.ua

      Між Україною та Росією до кінця серпня відбудеться важливий обмін затриманими та засудженими. Серед них будуть і 24 українські моряки, яких РФ незаконно захопила біля Керченської протоки.

      За даними видання "Коммерсант", Україна та Росія вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Попри це, конкретні списки поки уточнюються.

      Важливо! Що вже невдовзі чекає Росію за захоплення українських моряків

      В Україну точно повернуться 24 моряки, яких Росія незаконно обстріляла та захопила біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. 

      Джерело видання в офісі президента України Володимира Зеленського повідомило, що домовленості про обмін полонених були досягнуті під час його розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

      Перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. Під час розмови політики обговорили ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

      Окрім моряків, в Україну можуть повернутися й інші політв'язні Кремля. У ЗМІ фігурують такі прізвища засуджених у РФ українців: Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Напередодні їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москву.

      У свою чергу Україна може передати Росії головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Він був заарештований у 2018 році за звинуваченням у державній зраді.

      Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

      полонені українські моряки
      Українські моряки в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Українські моряки в полоні Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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