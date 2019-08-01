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      Що вже невдовзі чекає Росію за захоплення українських моряків

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      Що вже невдовзі чекає Росію за захоплення українських моряків
      / Фото з Facebook Романа Цимбалюка

      Якщо Росія не звільнить захоплених біля берегів Криму в листопаді 2018 року українських моряків, то на неї вже невдовзі чекає сувора відповідь Заходу.

      Утримувати моряків Росії вкрай невигідно та вкрай токсично, про це заявив російський адвокат Микола Полозов, пише видання "Крим.Реалії".

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      Він зазначив, що, перш за все, це обумовлено наказом трибуналу ООН з морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу.

      Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: "Що з виконанням рішення трибуналу?". Звичайно, невиконання спричинить за собою досить суворі санкції,
      – наголосив Полозов.

      Адвокат додав, західним країнам не складно запровадити нові санкції. Посилення санкцій набагато простіше процедурно, ніж ухвалення нових.

      "У цьому випадку захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН", – вважає він

      Окрім того, Полозов вважає, що моряки до жовтня можуть повернутися в Україну. Так, вже є необхідне політичне рішення, а українська сторона надала всі необхідні для цього документи.

      Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      українські моряки
      Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії
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