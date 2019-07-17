Росія продовжила арешт групі українських моряків

Російський суд продовжив термін тримання під вартою дванадцятьом українським військовополоненим. Моряки відмовились відповідати на запитання суддів.

Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представникам СБУ Андрію Драчу та Василю Сороці та десяти морякам: Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову, Андрію Артеменку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулибі, Віктору Беспальченку, передає "Громадське".

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Суд повністю задовольнив клопотання ФСБ про подовження арешту українських моряків до 24 жовтня 2019 року. Засідання проводили у закритому режимі. Українські військовополонені не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Українські полонені у гарному настрої на суді. Дивіться відео:

Захисники моряків наполягають на тому, що підозрювані є саме військовополоненими та сказав, що додасть до матеріалів справи рішення міжнародного трибуналу, що зобов'язав звільнити українців. Нагадаємо, що раніше Росія відмовилася виконувати рішення цього трибуналу.



Відзначимо, що 15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими. Зі слів замглави Офісу Президента Вадима Пристайка, є попередні домовленості щодо обміну за списками, однак остаточний список імен узгодять омбудсмени під час засідання у Мінську.

Як українські моряки опинилися в полоні?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



Полонені українські моряки/ інфографіка: 24 канал