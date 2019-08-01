Коли РФ може відпустити полонених моряків: відповідь адвоката

Захоплені Російською Федерацією біля Керченської протоки українські моряки до жовтня можуть повернутися в Україну.

Про це виданню "Крим. Реалії" заявив адвокат моряків Ніколай Полозов. За його словами, вже є необхідне політичне рішення, а українська сторона надала всі необхідні для цього документи.

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Полозов вважає, що подальше утримання моряків шкодитиме інтересам Росії, а в Кремлі цього бажають уникнути.

До слова, наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу