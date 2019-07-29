15:45
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Собака захоплених на Азові моряків повернулась в Україну: зворушливі фото

      119
      Собаку захоплених на Азові моряків повернули в Україну
      Собаку захоплених на Азові моряків повернули в Україну / Фото з Facebook

      Собаку Джессі, яка під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді минулого року була на буксирі "Яни Капу", віддали родині моряка Сергія Чуліби.

      Адвокатка Анастасія Саморукова розповіла, що після арешту 24-х українських моряків собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі.

      Важливо: Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим

      Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Її забрала до себе родина моряка Чуліби. Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу" додому. І ось воно сталося,
      – радісно написала юристка.


      Собаку полонених українських моряків повернули в Україну / фото з Facebook

      Переговори про те, аби повернути собаку в Україну тривали близько 4 місяців. Під час захоплення кораблів Джессі була тримісячним цуценятком.

      "Мій підзахисний Володимир Терещенко написав заяву на ім'я слідчого, в якому він просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату, тобто мені. Слідчий відповів, що не заперечує. Після отримання необхідних документів ми приїхали до Керчі і, власне, нам віддали собаку", – пояснила Саморукова.

      З Керчі улюбленицю моряків Джессі відвезли у Херсонську область.

      Координатор групи адвокатів українських моряків, Микола Полозов розповів, що собака була на території прикордонної служби вісім місяців. 

      Перший член екіпажу "Яни-Капу" повернувся додому,
      – додав Полозов.

      Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.

      полонені українські моряки
      Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      10561
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії ФСБ Українські моряки в полоні Керч Конфлікт в Азовському морі Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу!
      сьогодні , 15:00 Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу!
      Аркадий Бабченко 1020
      По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      сьогодні , 14:31 По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      806
      Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      сьогодні , 14:07 Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"
      Книги для гурманів 394
      Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії
      сьогодні , 13:02 Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії
      Яніна Ткачук 1291
      Откат реформ – особый украинский путь
      сьогодні , 12:00 Откат реформ – особый украинский путь
      Блог Соцмережі 670
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук