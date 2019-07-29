Собака захоплених на Азові моряків повернулась в Україну: зворушливі фото

Собаку Джессі, яка під час захоплення українських кораблів ФСБ Росії в листопаді минулого року була на буксирі "Яни Капу", віддали родині моряка Сергія Чуліби.

Адвокатка Анастасія Саморукова розповіла, що після арешту 24-х українських моряків собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі.

Важливо: Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим

Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Її забрала до себе родина моряка Чуліби. Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу" додому. І ось воно сталося,

– радісно написала юристка.



Собаку полонених українських моряків повернули в Україну / фото з Facebook

Переговори про те, аби повернути собаку в Україну тривали близько 4 місяців. Під час захоплення кораблів Джессі була тримісячним цуценятком.

"Мій підзахисний Володимир Терещенко написав заяву на ім'я слідчого, в якому він просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату, тобто мені. Слідчий відповів, що не заперечує. Після отримання необхідних документів ми приїхали до Керчі і, власне, нам віддали собаку", – пояснила Саморукова.

З Керчі улюбленицю моряків Джессі відвезли у Херсонську область.

Координатор групи адвокатів українських моряків, Микола Полозов розповів, що собака була на території прикордонної служби вісім місяців.

Перший член екіпажу "Яни-Капу" повернувся додому,

– додав Полозов.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу