19:40
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

      1491 Читати новину українською
      Россия вернет Украине плененных на Азове моряков
      Россия вернет Украине плененных на Азове моряков / hromadske.ua

      Между Украиной и Россией до конца августа состоится важный обмен задержанными и осужденными. Среди них будут и 24 украинских моряка, которых РФ незаконно захватила возле Керченского пролива.

      По данным издания "Коммерсант", Украина и Россия вышли на финальную стадию согласования обмена заключенными. Несмотря на это, конкретные списки пока уточняются.

      Важно! Что уже вскоре ждет Россию за захват украинских моряков

      В Украину точно вернутся 24 моряка, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Источник издания в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что договоренности об обмене пленными были достигнуты во время его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

      Первый телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля. Во время разговора политики обсудили вероятный обмен пленными, а ключевым вопросом для украинской стороны стало освобождение моряков.

      Кроме моряков, в Украину могут вернуться и другие политзаключенные Кремля. В СМИ фигурируют такие фамилии осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко. Накануне их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

      В свою очередь Украина может передать России главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он был арестован в 2018 году по обвинению в государственной измене.

      Официального подтверждения этой информации пока нет.

      полонені українські моряки
      Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

      Как украинские моряки попали в плен в России? 25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      blog_ava
      Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова
      сегодня
      809
      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Обмен пленными Украина – Россия Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      13
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 445
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 491
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      267
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1176
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук