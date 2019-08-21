Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

Между Украиной и Россией до конца августа состоится важный обмен задержанными и осужденными. Среди них будут и 24 украинских моряка, которых РФ незаконно захватила возле Керченского пролива.

По данным издания "Коммерсант", Украина и Россия вышли на финальную стадию согласования обмена заключенными. Несмотря на это, конкретные списки пока уточняются.

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В Украину точно вернутся 24 моряка, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Источник издания в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что договоренности об обмене пленными были достигнуты во время его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Первый телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля. Во время разговора политики обсудили вероятный обмен пленными, а ключевым вопросом для украинской стороны стало освобождение моряков.

Кроме моряков, в Украину могут вернуться и другие политзаключенные Кремля. В СМИ фигурируют такие фамилии осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко. Накануне их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

В свою очередь Украина может передать России главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он был арестован в 2018 году по обвинению в государственной измене.

Официального подтверждения этой информации пока нет.



Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

Как украинские моряки попали в плен в России? 25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.