Обмін полоненими між українською і російською сторонами може пройти вже 28 – 29 серпня. Принаймні, на таку дату розраховує Україна.

Про це розповів адвокат екс-"беркутівця" та учасника так званої "самооборони" Криму Олександра Саттарова, Ігор Свінціцький, в коментарі TheБабель. Саттарова начебто збираються обміняти на одного із полонених українських моряків. Проте, на кого саме, – поки невідомо.

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Усе буде відомо 28—29 серпня, коли має відбутися акція обміну утримуваними між Україною і Росією. Не можу більше нічого додати, бо українська сторона виконує умови домовленостей, а щодо тієї сторони (російської – 24 канал) – ніхто не впевнений,

– наголосив Свінціцький.

Про обмін 28 – 29 серпня начебто домовилися український і російський лідери під час однієї з телефонних розмов.

Свінціцький додав, що його підзахисний Саттаров доправлений у СБУ і проходить юридичні процедури оформлення обміну.

Важливо: Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело

Днями росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна та Росія нібито вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Попри це, конкретні списки осіб поки уточнюються.

Щоправда, джерело запевняє: до кінця серпня РФ точно відпустить з полону 24 українських моряків, яких російські прикордонники незаконно обстріляли та захопили біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.



Полонені українські моряки: інфографіка 24 каналу

Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучать такі прізвища: Балух, Гриб, Карпюк, Клих і Кольченко. Нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москву.

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