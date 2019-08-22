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      Зеленский и Трюдо обсудили позицию Канады относительно возвращения России в G8

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      Зеленский и Трюдо обсудили G7 и Россию
      Зеленский и Трюдо обсудили G7 и Россию / Офис Президента

      С премьером Джастином Трюдо украинский президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону 22 августа. Во время разговора лидеры Украины и Канады договорились о неприемлемости идеи реанимации "Большой восьмерки" путем возвращения туда Российской Федерации.

      Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма". Об этом сообщило Официальное интернет-представительство президента Украины.

      Подробно о теме возвращения России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины

      "В ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства", – говорится в сообщении.

      Во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде Трюдо публично демонстрировал принципиальную позицию относительно неприемлемости возвращения РФ в G8. С тех пор позиция Канады не имела оснований измениться.

      Почему сейчас активно говорят о восстановлении G8 с участием России?

      20 августа 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что определенные мировые лидеры (речь идет о Трампе, президенте США, и Макроне, лидере Франции) во время переговоров подняли тему возвращения России в формат G8.

      В частности, Эммануэль Макрон заговорил о "Большой восьмерке" и участии в ней России. Правда, при условии урегулирования "украинского кризиса". Внезапно после этого американский президент Дональд Трамп заявил, что несомненно поддержал бы возвращение России в "Большую восьмерку".

      21 августа в CNN сообщили, что Трамп и Макрон в разговоре по телефону решили пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Такого не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

      Читайте также: Зеленский поговорил с премьером Великобритании Джонсоном о возвращении РФ в G7

      Другие страны из G7 не встретили эти инициативы приветливо. Например, правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав "Большой семерки". А позже премьер Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что России рано возвращаться в G7.

      22 августа на ситуацию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он отметил, что "с марта 2014 года после прекращения участия России в G8 ничего не изменилось: украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

      Примечательно, что сама Россия с радостью подхватила тему. Мол, почему бы и не вернуться, более того – давай пригласим туда еще Индию и Китай. А слова Владимира Зеленского пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова вообще дерзко и цинично обозвала "бессмысленным набором букв".

      Как G8 превратилась в G7? "Большая семерка" – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров этих стран и с участием представителей Европейской комиссии согласовывают позиции по актуальным международным проблемам. В 1997 году туда допустили Россию, и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). Однако в 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины страны "Большой восьмерки" отменили саммит в российском Сочи и решили прекратить работу России в этом сообществе.

      Глава Украины и премьер Канады договорились продолжить обсуждение способов противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины, но уже после саммита G7 во Франции и учитывая его последствия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский большая семерка Новости России Канада Джастин Трюдо
      Источник: 24 канал
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