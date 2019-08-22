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      Зеленский поговорил с премьером Великобритании Джонсоном по возвращению РФ в G8

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      Владимир Зеленский и Борис Джонсон
      Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможное возвращение России в "Большую семерку".

      Борис Джонсон заверил Владимира Зеленского, что Великобритания поддерживает позицию Украины по возвращению РФ в "Большую семерку".

      Новость дополняется.

      blog_ava
      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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