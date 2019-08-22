Зеленский поговорил с премьером Великобритании Джонсоном по возвращению РФ в G8
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили возможное возвращение России в "Большую семерку".
Борис Джонсон заверил Владимира Зеленского, что Великобритания поддерживает позицию Украины по возвращению РФ в "Большую семерку".
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Источник: 24 канал
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