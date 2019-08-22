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      Зеленський поговорив з прем'єром Великобританії Джонсоном щодо повернення РФ у G7

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      Володимир Зеленський та Борис Джонсон
      Володимир Зеленський та Борис Джонсон / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили можливе повернення Росії до "Великої сімки".

      Борис Джонсон запевнив Володимира Зеленського, що Великобританія підтримує позицію України щодо повернення РФ у "Велику сімку".

      Читайте також: Росія зухвало відповіла на заяву Зеленського про умови її повернення до G8

      Прем’єр-міністр наголосив, що неможливо відновити членство РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.

      Борис Джонсон додав, що в умовах агресії РФ, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення країни-агресора на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

      Прем’єр-міністр Великобританії запевнив президента України, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Великої сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

      Важливо: Чому Росію не варто повертати до G8: заява посольства України в США

      Борис Джонсон також запросив Володимира Зеленського відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

      Чому Росію виключили з "Великої вісімки"?Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.

      Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.

      Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8 Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8 .

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Анексія Криму Україна – Росія Велика сімка Новини Росії Великобританія
      Джерело: 24 канал
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