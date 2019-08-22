Зеленський поговорив з прем'єром Великобританії Джонсоном щодо повернення РФ у G7

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили можливе повернення Росії до "Великої сімки".

Борис Джонсон запевнив Володимира Зеленського, що Великобританія підтримує позицію України щодо повернення РФ у "Велику сімку".

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Прем’єр-міністр наголосив, що неможливо відновити членство РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.

Борис Джонсон додав, що в умовах агресії РФ, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення країни-агресора на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

Прем’єр-міністр Великобританії запевнив президента України, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Великої сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

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Борис Джонсон також запросив Володимира Зеленського відвідати Велику Британію з офіційним візитом.

Чому Росію виключили з "Великої вісімки"?Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.



Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.



Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8 Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8 .