Росія зухвало відповіла на заяву Зеленського про умови її повернення до G8

У Міністерстві закордонних справ РФ назвали безглуздою заяву президента України Володимира Зеленського про умови повернення Росії у "Велику вісімку" та знову згадали про "братські народи".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відзначилась заявою, що українському президенту "підсунули безглуздий набір букв" і вона "готова його консультувати".

Важливо: Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України

Зокрема, чиновниці Кремля не сподобалася позиція Зеленського, який наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

"Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", – сказала Захарова.

За словами речниці МЗС РФ, її країна і так перебуває у порядку денному центральних світових форумів, адже їх учасники регулярно обговорюють Росію.

"Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищий є все ж таки Радбез ООН, де Росія бере участь і в формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики. Не треба ображати центральний орган Організації Об’єднаних Націй, чиї рішення є обов’язковими для виконання", – сказала чиновниця.

До теми: Що означає для України повернення Путіна у G8

Речниця дипвідомства країни-окупанта навіть запропонувала консультації для Зеленського та вкотре згадала про "братські" Україну та Росію.

Буду вас по-братськи періодично консультувати, доки ви не укомплектували МЗС України. А то ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоч і по-братськи,

– відзначила Захарова.

Окрім того, вона навіть звинуватила Зеленського у тому, що він "посилає сигнали" у соціальних меражах. При цьому, сама Захарова свою заяву опублікувала у соцмережі Facebook.

"Шановний пане Президенте України, вам підсунули позбавлений сенсу набір літер... Щодо сигналів. Їх чекають від вас. І не в соцмережах, а в реальності", – написала вона.

Чому Росію виключили з "Великої вісімки"?Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.



Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.



Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8.