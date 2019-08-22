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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Росія зухвало відповіла на заяву Зеленського про умови її повернення до G8

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      Захарова обурилася заяві Зеленського про умови для повернення РФ у G8
      Захарова обурилася заяві Зеленського про умови для повернення РФ у G8 / Колаж 24 Каналу

      У Міністерстві закордонних справ РФ назвали безглуздою заяву президента України Володимира Зеленського про умови повернення Росії у "Велику вісімку" та знову згадали про "братські народи".

      Речниця МЗС РФ Марія Захарова відзначилась заявою, що українському президенту "підсунули безглуздий набір букв" і вона "готова його консультувати".

      Важливо: Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України

      Зокрема, чиновниці Кремля не сподобалася позиція Зеленського, який наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

      "Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", – сказала Захарова.

      За словами речниці МЗС РФ, її країна і так перебуває у порядку денному центральних світових форумів, адже їх учасники регулярно обговорюють Росію.

      "Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищий є все ж таки Радбез ООН, де Росія бере участь і в формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики. Не треба ображати центральний орган Організації Об’єднаних Націй, чиї рішення є обов’язковими для виконання", – сказала чиновниця.

      До теми: Що означає для України повернення Путіна у G8

      Речниця дипвідомства країни-окупанта навіть запропонувала консультації для Зеленського та вкотре згадала про "братські" Україну та Росію.

      Буду вас по-братськи періодично консультувати, доки ви не укомплектували МЗС України. А то ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоч і по-братськи,
      – відзначила Захарова.

      Окрім того, вона навіть звинуватила Зеленського у тому, що він "посилає сигнали" у соціальних меражах. При цьому, сама Захарова свою заяву опублікувала у соцмережі Facebook.

      "Шановний пане Президенте України, вам підсунули позбавлений сенсу набір літер... Щодо сигналів. Їх чекають від вас. І не в соцмережах, а в реальності", – написала вона.

      Чому Росію виключили з "Великої вісімки"?Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.

      Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.

      Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Велика сімка
      Джерело: 24 Канал
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