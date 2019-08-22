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      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8

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      Захарова возмутилась заявлению Зеленского об условиях для возвращения РФ в G8
      Захарова возмутилась заявлению Зеленского об условиях для возвращения РФ в G8 / Коллаж 24 канала

      В Министерстве иностранных дел РФ назвали бессмысленным заявление президента Украины Владимира Зеленского об условии возвращения России в "Большую восьмерку" и снова вспомнили о "братских народах".

      Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отметилась заявлением, что украинскому президенту "подсунули бессмысленный набор букв" и она "готова его консультировать".

      Важно: Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это означает для Украины

      В частности, чиновнице Кремля не понравилась позиция Зеленского, который подчеркнул, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для ее возврата к "Большой восьмерке" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

      "Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения – средой, где это средство, Этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "снова занять свое место в порядке дипломатии", – сказала Захарова.

      По словам пресс-секретаря МИД РФ, ее страна и так находится в повестке дня центральных мировых форумов, ведь их участники регулярно обсуждают Россию.

      "Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то самый высокий все-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки дня, и в реализации мировой политики. Не надо оскорблять центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения являются обязательными для выполнения", – сказала чиновница.

       К теме: Что означает для Украины возвращение Путина в G8

      Пресс-секретарь дипведомства страны-оккупанта даже предложила консультации для Зеленского и в очередной раз вспомнила о "братских" Украине и России.

      Буду вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: якобы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хоть и по-братски,
      – отметила Захарова.

      Кроме того, она даже обвинила Зеленского в том, что он "посылает сигналы" в социальных сетях. При этом, сама Захарова свое заявление опубликовала в соцсети Facebook.

      "Уважаемый господин Президент Украины, вам подсунули лишенный смысла набор букв... Относительно сигналов. Их ждут от вас. И не в соцсетях, а в реальности", – написала она.

      Почему Россию исключили из "Большой восьмерки"?
      После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россию формально исключили из списка G8. "Большая восьмерка" (G8) – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Они согласовывают подходы к важным международным проблемам.

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превращать саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, вроде бы, был Макрон, а Трамп поддержал.

      В то же время, правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия большая семерка Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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