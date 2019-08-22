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      Чому Росію не варто повертати до G8: заява посольства України в США

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      Росію не можна повертати до G8, бо вона досі веде агресивну політику
      Росію не можна повертати до G8, бо вона досі веде агресивну політику / Ілюстративне фото

      Дипломати посольства України у Сполучених Штатах Америки висловили занепокоєння через наміри Дональда Трампа повернути Росію до G8. Кремль досі проявляє свою агресію щодо України та віддаляється від принципів країн "Великої сімки".

      Українські дипломати у США наголосили, що стурбовані навіть припущеннями повернути Росію до міжнародного клубу.

      Важливо: Зеленський: Росія повинна засвідчити свою готовність повернутися до G8

      У дипвідомстві нагадали, що Росію позбавили права бути членом "Великої вісімки" через незаконну анексію Криму та застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права.

      "Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи", – додали в посольстві.

      Відтак, українські дипломати закликають світових лідерів не допустити повернення Росії, поки її політика суперечитиме нормам міжнародного права.

      Закликаємо лідерів країн-членів Групи семи не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки,
      – наголосили дипломати.

      Чому Росію виключили з "Великої вісімки"?Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росію формально виключили зі списку G8. "Велика вісімка" (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Вони узгоджують підходи до важливих міжнародних проблем.

      Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.

      Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини США Велика сімка Новини політики
      Джерело: 24 канал
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