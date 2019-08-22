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      Почему Россию не стоит возвращать в G8: заявление посольства Украины в США

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      Россию нельзя возвращать в G8, потому что она до сих пор ведет агрессивную политику
      Россию нельзя возвращать в G8, потому что она до сих пор ведет агрессивную политику / Иллюстративное фото

      Дипломаты посольства Украины в Соединенных Штатах Америки выразили обеспокоенность из-за намерения Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Кремль до сих пор проявляет свою агрессию в отношении Украины и отдаляется от принципов стран "Большой семерки".

      Украинские дипломаты в США отметили, что обеспокоены даже предположениями вернуть Россию в международный клуб.

      Важно: Зеленский: Россия должна показать свою готовность вернуться в G8

      В дипведомстве напомнили, что Россию лишили права быть членом "Большой восьмерки" из-за незаконной аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

      "Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", – добавили в посольстве.

      Следовательно, украинские дипломаты призывают мировых лидеров не допустить возвращения России, пока ее политика будет противоречить нормам международного права.

      Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступаться от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению,
      – отметили дипломаты.

      Почему Россию исключили из "Большой восьмерки"?После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россию формально исключили из списка G8. "Большая восьмерка" (G8) – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Они согласовывают подходы к важным международным проблемам.

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, якобы, был Макрон, а Трамп – поддержал.

      В то же время, правительство Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Украина – Россия большая семерка
      Источник: 24 канал
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