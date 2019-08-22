Зеленський та Трюдо обговорили позицію Канади щодо повернення Росії до G8

Із прем'єром Джастіном Трюдо український президент Володимир Зеленський розмовляв телефоном 22 серпня. Під час розмови лідери України та Канади дійшли згоди щодо неприйнятності ідеї реанімації "Великої вісімки" шляхом повернення туди Російської Федерації.

Зеленський подякував Трюдо за послідовну позицію Канади "щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії, яка триває на Донбасі та окупації Криму". Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво президента України.

Детально щодо теми повернення Росії до G8: про причини пропозиції та що це означає для України

"У ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до "Сімки", а змушувати її виконувати свої зобов’язання", – мовиться у повідомленні.

Під час торішнього саміту G7 у Канаді Трюдо публічно демонстрував принципову позицію щодо неприйнятності повернення РФ до G8. Відтоді позиція Канади не мала підстав змінитися.

Чому зараз активно говорять про відновлення G8 за участі Росії?

20 серпня 2019 року у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що певні світові лідери (мовиться про Трампа, президента США, та Макрона, лідера Франції) під час перемовин підняли тему повернення Росії у формат G8.

Зокрема, Еммануель Макрон заговорив про "Велику вісімку" та участь у ній Росії. Щоправда, за умов врегулювання "української кризи". Раптом після цього американський президент Дональд Трамп заявив, що безперечно підтримав би повернення Росії у "Велику вісімку".

21 серпня у CNN повідомили, що Трамп та Макрон у розмові телефоном вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Такого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

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Інші країни із G7 не зустріли ці ініціативи привітно. Наприклад, уряд Німеччини виступив проти повернення Російської Федерації до складу "Великої сімки". А далі прем'єр Британії Борис Джонсон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель зійшлись на думці, що Росії рано повертатися до G7.

22 серпня на ситуацію відреагував Президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що "з березня 2014 року після припинення участі Росії у G8 нічого не змінилося: український Крим надалі окупований, український Донбас досі страждає від війни".

Примітно, що сама Росія радо підхопила тему. Мовляв, чому б і не повернутися, ще ж і надто – нумо запросімо туди ще Індію та Китай. А слова Володимира Зеленського речниця МЗС РФ Марія Захарова взагалі зухвало та цинічно обізвала "безглуздим набором букв".

Як G8 перетворилася у G7?"Велика сімка" – Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія – сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів цих країн і за участю представників Європейської комісії узгоджують позиції щодо актуальних міжнародних проблем. У 1997 році туди допустили Росію і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). Однак у 2014 через військову агресію Росії щодо України держави "Великої вісімки" скасували саміт в російському Сочі й вирішили припинити роботу Росії у цій спільноті.

Глава України й прем'єр Канади також домовилися продовжити обговорення способів протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України, але вже після саміту G7 у Франції та враховуючи його наслідки.