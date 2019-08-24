23:03
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, сегодня
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Пустая трата времени, – Трамп высказался о саммите G7

      231 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Собрание "Большой семерки" – это простая трата времени. Больше договоренностей лидерам стран можно достичь во время двусторонних встреч.

      Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует CNN.

      Актуально: Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию

      К таким выводам Трамп пришел после последних двух саммитов.

      Американский лидер говорит: двусторонние встречи полезнее, чем саммит G7, потому что на таких переговорах можно обсудить конкретные вещи, а не проблемы окружающей среды.

      Поэтому, кроме саммита "семерки", Трамп готовится к индивидуальным встречам с другими лидерами стран-участниц. В частности, уже оговорена встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

      Несмотря на неэффективность встреч G7 Трамп все же хочет, чтобы в международный клуб вернулась Россия. Он считает, что ее членство "было бы целесообразным".

      Что такое "Большая восьмерка"?Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

      Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

      Смотрите также: При каких условиях Россия может вернуться в "Большую восьмерку"

      Важно! 24 августа стартовал очередной саммит G7 во французской Биаррице. Главными темами саммита G7 в 2019 году стали борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин.

      Однако, реально на первый план обсуждений мировыми лидерами могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста.

      Также на саммите обсудят вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода.

      blog_ava
      Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
      сегодня
      3042
      Теги: Новости политики Саммит G7 Новости США Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      сегодня , 22:48 Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      32
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      сегодня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 494
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      сегодня , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 122
      "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      сегодня , 21:41 "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      108
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      сегодня , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 2049
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук