Пустая трата времени, – Трамп высказался о саммите G7

Собрание "Большой семерки" – это простая трата времени. Больше договоренностей лидерам стран можно достичь во время двусторонних встреч.

Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует CNN.

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К таким выводам Трамп пришел после последних двух саммитов.

Американский лидер говорит: двусторонние встречи полезнее, чем саммит G7, потому что на таких переговорах можно обсудить конкретные вещи, а не проблемы окружающей среды.

Поэтому, кроме саммита "семерки", Трамп готовится к индивидуальным встречам с другими лидерами стран-участниц. В частности, уже оговорена встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Несмотря на неэффективность встреч G7 Трамп все же хочет, чтобы в международный клуб вернулась Россия. Он считает, что ее членство "было бы целесообразным".

Что такое "Большая восьмерка"?Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.



Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

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Важно! 24 августа стартовал очередной саммит G7 во французской Биаррице. Главными темами саммита G7 в 2019 году стали борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин.



Однако, реально на первый план обсуждений мировыми лидерами могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста.



Также на саммите обсудят вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода.