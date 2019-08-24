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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію

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      Туск пропонує долучити Україну до саміту G7 наступного року
      Туск пропонує долучити Україну до саміту G7 наступного року / Фото з Facebook

      На саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити у якості гостя Україну. Водночас, повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

      Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на саміті G7 у французькій Біарріці.

      Важливо: Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень

      Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7, щоб почути думку нового президента (Зеленського, - 24 канал,
      – наголосив Туск.

      Він додав, що говорив про це з українським президентом напередодні і Зеленський закікавлений в участі у саміті "Великої сімки"

      Тукс нагадав, що минулоріч у Канаді президент США Дональд Трамп запропонував світовим лідерам знову запросити Росію до G7, відкрито заявивши, що анексія Криму Росією була частково виправданою. Тому президент Євроради наголосив, що засуджує таку "логіку" Трампа.

      Політик нагадав, що Путін не тільки не припинив аргресію проти України, а й посилив її. Про це свідчать провокації Кремля в Азовському морі.

       

      Хто "за", а хто "проти" повернення Росії в G8?Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.

      Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8 Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8.

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Саміт G7 Дональд Трамп Дональд Туск Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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