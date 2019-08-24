Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію

На саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити у якості гостя Україну. Водночас, повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на саміті G7 у французькій Біарріці.

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Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7, щоб почути думку нового президента (Зеленського, - 24 канал,

– наголосив Туск.

Він додав, що говорив про це з українським президентом напередодні і Зеленський закікавлений в участі у саміті "Великої сімки"

Тукс нагадав, що минулоріч у Канаді президент США Дональд Трамп запропонував світовим лідерам знову запросити Росію до G7, відкрито заявивши, що анексія Криму Росією була частково виправданою. Тому президент Євроради наголосив, що засуджує таку "логіку" Трампа.

Політик нагадав, що Путін не тільки не припинив аргресію проти України, а й посилив її. Про це свідчать провокації Кремля в Азовському морі.

Tusk slams Trump’s ‘logic’ in wanting to bring Russia back into G7. He’s not interested. He says better to invite Ukraine next year, not Putin. pic.twitter.com/MQHcQMGUas — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) August 24, 2019

Хто "за", а хто "проти" повернення Росії в G8?Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови 20 серпня вирішили запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні. Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав.



Водночас, уряд Великобританії та Німеччини виступили проти повернення Росії до формату країн G8 Меркель і Джонсон виступили проти повернення Росії до G8.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.