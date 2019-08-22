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      Повернення Росії до G8: Зеленський заручився підтримкою Туска – деталі

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      Володимир Зеленський і Дональд Туск
      Володимир Зеленський і Дональд Туск / фото з відкритих джерел

      Зеленський і Туск говорили телефоном. Останній підтримав українського лідера в його занепокоєнні ймовірним поверненням Росії до складу "Великої вісімки".

      Під час діалогу Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до G8 без усунення причин, через які Росію з неї свого часу виключили, – окупації Криму та агресії на Донбасі.

      Своєю чергою, президент Євроради Дональд Туск запевнив українського гаранта у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною.

      Він також пообіцяв відстоювати таку позицію під час саміту G7 24 – 26 серпня у Франції.

      Крім того, президент України 22 серпня направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України.

      Що таке "Велика вісімка" і чому вона стала "сімкою"?Міжнародний клуб, що раніше об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

      Проте після анексії Криму Росія була піддана нищівній критиці з боку країн "Великої сімки" і формально виключена зі списку G8. Так, у червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в російських Сочі. Замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

      Як розвиваються події навколо ймовірного повернення Росії до G8: 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Дональд Туск Володимир Зеленський Велика сімка Новини Росії
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