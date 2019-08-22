Возвращение России в G8: Зеленский заручился поддержкой Туска – детали

Зеленский и Туск говорили по телефону. Последний поддержал украинского лидера в его беспокойстве по поводу вероятного возвращения России в состав "Большой восьмерки".

Во время диалога Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения РФ в G8 без устранения причин, по которым Россию из нее в свое время исключили, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

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В свою очередь, президент Евросовета Дональд Туск заверил украинского гаранта в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной.

Он также пообещал отстаивать такую позицию во время саммита G7 24 – 26 августа во Франции.

Кроме того, президент Украины 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

Что такое "Большая восьмерка" и почему она стала "семеркой"?Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.



Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.