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      Возвращение России в G8: Зеленский заручился поддержкой Туска – детали

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      Владимир Зеленский и Дональд Туск
      Владимир Зеленский и Дональд Туск / фото из открытых источников

      Зеленский и Туск говорили по телефону. Последний поддержал украинского лидера в его беспокойстве по поводу вероятного возвращения России в состав "Большой восьмерки".

      Во время диалога Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения РФ в G8 без устранения причин, по которым Россию из нее в свое время исключили, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

      К теме: Зеленский и Трюдо обсудили позицию Канады о возвращении России в G8

      В свою очередь, президент Евросовета Дональд Туск заверил украинского гаранта в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной.

      Он также пообещал отстаивать такую позицию во время саммита G7 24 – 26 августа во Франции.

      Кроме того, президент Украины 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

      Что такое "Большая восьмерка" и почему она стала "семеркой"?Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

      Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ВЕРОЯТНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ РОССИИ В G8:​
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Евросоюз Новости России большая семерка Дональд Туск
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