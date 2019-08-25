У Кремлі прокоментували заяву Трампа про запрошення Путіна на G7

Кремль буде готовий розглянути запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт G7 у наступному році, якщо воно надійде.

Позицію Кремля озвучив прес-секретар лідера Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "РИА Новости".

Зверніть увагу: Росія сама має попросити повернутися до формату G8, – Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що "безумовно, можливо" запросить Путіна на наступний саміт "Великої сімки" як гостя.

Президент Путін на прес-конференції вже відповідав, якщо буде, то ми обов'язково розглянемо,

– сказав Пєсков.

Ймовірна участь Володимира Путіна фактично перетворить саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

Хто заговорив про повернення Росії?

Теж Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня.

Уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну . Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Як відреагувала Україна?

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

Чому Росію виключили з G8?Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.