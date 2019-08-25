В Кремле прокомментировали заявление Трампа о приглашении Путина на встречу G7
Кремль будет готов рассмотреть приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G7 в следующем году, если оно поступит.
Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь лидера России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".
Обратите внимание: Россия сама должна попросить вернуться к формату G8, – Белый дом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, возможно" пригласит Путина на следующий саммит "Большой семерки" как гостя.
Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим,
– сказал Песков.
Предполагаемоея участие Владимира Путина фактически превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в отношении Украины.
Заговорили о возвращении России?
Тоже Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа.
Правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России в G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики отметили, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украине. В то же время возвращение России на встречу мировых лидеров – недопустимо.
Как отреагировала Украина?
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.
"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
Почему Россию исключили из G8?
Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после развала СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ( "Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки", отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года в Сочи.