Кремль будет готов рассмотреть приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G7 в следующем году, если оно поступит.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь лидера России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Обратите внимание: Россия сама должна попросить вернуться к формату G8, – Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, возможно" пригласит Путина на следующий саммит "Большой семерки" как гостя.

Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим,

– сказал Песков.

Предполагаемоея участие Владимира Путина фактически превратит саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в отношении Украины.

Заговорили о возвращении России?

Тоже Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа.

Правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России в G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики отметили, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украине. В то же время возвращение России на встречу мировых лидеров – недопустимо.

Как отреагировала Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

Почему Россию исключили из G8?

Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после развала СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ( "Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки", отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года в Сочи.