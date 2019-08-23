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      Россия сама должна попросить вернуться к формату G8, – Белый дом

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      Россия и G8
      Россия и G8 / Kramola.info

      Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8, когда уладит причины, из-за которых ее исключили из клуба, заявили в Администрации президента США.

      "Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", – сказал во время телефонного брифинга чиновник Белого дома, сообщает "Европейская правда".

      Читайте также: Саммит G7 в Биаррице: дата, гости и темы обсуждений

      Чиновник при этом напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что участие России на переговорах среди стран "Группы семи" было бы шагом в хорошем направлении. Ведь G7 уделяет немалое внимание вопросам безопасности и экономики.

      "Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы сейчас, действительно, не имеем чего-либо дополнительно сказать", – заявил представитель Белого дома.

      Он добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами".

      Какие шансы имеет Россия на возвращение в G8?

      20 августа президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп во время телефонного разговора решили пригласить президента России Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Это бы превратило саммит "Большой семерки" на встречу "Большой восьмерки". Этого не было уже 5 лет – с начала российской агрессии в Украине.

      При этом Великобритания и Германия выступили против возвращения России. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Сигналом для возвращения России в "Большой восьмерки" станет деокупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения политзаключенных и украинских моряков, добавил Зеленский.

      Читайте также: При каких условиях Россия может вернуться в "Большую восьмерку"

      Почему Россию исключили из G8?

      Россию исключили из состава "Большой восьмерки" в 2014 году из-за агрессии страны в отношении Украины. После этого группа начала работать как G7

      G7 – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Еврокомиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Дональд Трамп Саммит G7
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