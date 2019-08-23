Росія сама має попросити повернутися до формату G8, – Білий дім

Росія повинна попросити про повернення до роботи у форматі G8, коли владнає причини, через які її виключили з клубу, заявили в Адміністрації президента США.

"Відбулося обговорення, яке, на мою думку, почалося з французької сторони, про те, коли знову настане час для Росії повернутися, якщо коли-небудь це буде. Ключовий фактор, що росіяни самі не просили повернутися. Тому, я очікую, що спочатку має відбутися це", – сказав під час телефонного брифінгу високопосадовець Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

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Чиновник при цьому нагадав слова президента США Дональда Трампа про те, що участь Росії на переговорах серед країн "Групи семи" було б кроком у доброму напрямку. Адже G7 приділяє чималу увагу питанням безпеки та економіки.

"Але він не обов'язково відстоював той чи інший варіант, і ми зараз, насправді, не маємо чогось додаткового сказати", – заявив представник Білого дому.

Він додав, що американська сторона "очікує, що питання участі або неучасті Росії буде обговорено лідерами".

Які шанси має Росія на повернення до G8?

20 серпня президенти Франції Еммануель Макрон і США Дональд Трамп під час телефонної розмови вирішили запросити президента Росії Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Це б перетворило саміт "Великої сімки" на зустріч "Великої вісімки". Цього не було вже 5 років – з початку російської агресії в Україні.

При цьому Великобританія та Німеччина виступили проти повернення Росії. А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Сигналом для повернення Росії до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків, додав Зеленський.

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Чому Росію виключили з G8?

Росію виключили зі складу "Великої вісімки" у 2014 році через агресію країни щодо України. Після цього група почала працювати як G7

G7 – це міжнародний клуб, який об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Єврокомісії, у рамках якого здійснюють узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.