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      Конгрес США схвалив військову допомогу Україні: сума

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      Конгрес США схвалив військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів
      Конгрес США схвалив військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів / financetime.org

      Нижня палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка гарантує виділення 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

      Відповідний законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада був затверджений 19 вересня, пише Defense News.

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      Палата представників США в четвер схвалила законодавство, аби гарантувати, що Україна зможе витратити 250 мільйонів доларів військової допомоги після того, як Білий дім затримав її цього літа,
      – зазначає видання.

      Згідно з проєктом, виділення коштів на військову допомогу продовжиться наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня.

      Тепер це рішення має затвердити Сенат Конгресу, засідання його заплановане на наступний тиждень.

      Ці 250 мільйонів доларів в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, навчання військових, закупівлю військового спорядження й розвідку. Безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.

      Що відомо про військову допомогу США Україні? Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп доручив здійснити перегляд виділених Україні грошей, щоб упевнитись, що вони використовуються у відповідність до інтересів держави.

      Мовиться про фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", який був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву.

      12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Військова допомога США Україні за останні роки
      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини США Новини політики Гроші Законодавство
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