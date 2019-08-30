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      США нададуть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги: деталі

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      США у 2019 році виділять Україні 250 мільйонів військової допомоги
      США у 2019 році виділять Україні 250 мільйонів військової допомоги / afgcm.com

      Американський Пентагон схвалив надання Україні військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів США. За результатами аналізу надання допомоги Україні було вирішено, що ці гроші Україні таки необхідні.

      Пентагон загалом розглянув пакет зовнішньої допомоги для україни і підтримує його, повідомляє видання Politico.

      До слова: У США вперше прокоментували новий склад Кабміну

      Після цього конгрес Сполучених Штатів затвердив виділення зазначеної суми Україні. Гроші будуть виділені на допомогу у сфері безпеки держави у 2019 році.

      американсько-українські відносини:
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      Теги: Новини політики Новини України
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