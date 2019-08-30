США нададуть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги: деталі
Американський Пентагон схвалив надання Україні військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів США. За результатами аналізу надання допомоги Україні було вирішено, що ці гроші Україні таки необхідні.
Пентагон загалом розглянув пакет зовнішньої допомоги для україни і підтримує його, повідомляє видання Politico.
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Після цього конгрес Сполучених Штатів затвердив виділення зазначеної суми Україні. Гроші будуть виділені на допомогу у сфері безпеки держави у 2019 році.
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