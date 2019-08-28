Радник Трампа сподівається на хороші відносини між Рябошапкою та генпрокурором США

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським. Американський політик сподівається, що у потенційного генпрокурора України Рябошапки складуться хороші робочі відносини з генпрокурором США Вільямом Барром.

Джон Болтон також висловив надію, що у четвер Верховна Рада сформує Кабмін.

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Болтон додав, що уже зустрічався з Русланом Рябошапкою, якого номінували на позицію генерального прокурора.

Сподіваюся, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим генеральним прокурором Біллом Барром,

– сказав Болтон.

Під час брифінгу політик США зазначив, що Зеленський та його колеги представили план реформування законодавства, який планують внести на розгляд Верховної Ради. Йдеться також про план затвердження нового Кабінету Міністрів.

З усіх секторів реформування представник американського уряду виділив протидію корупції. Він наголосив, що це є також безпековим питанням для України.

Якщо говорити політично, то законодавчий успіх, ухвалення цих реформ посилить позиції Зеленського у світі,

– додав Болтон.

Верховна Рада вперше збереться на засідання вже завтра, 29 серпня.

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