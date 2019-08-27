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      У США запропонували Трампу запросити Україну на наступний саміт G7

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      Майкл Карпентер: варто таки подумати про запрошення України на саміт G7
      Майкл Карпентер: варто таки подумати про запрошення України на саміт G7 / by.usembassy.gov

      Екс-заступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив таки запросити на наступну зустріч у форматі G7 Україну. За його словами, Росію не варто повертати до формату, поки вона не припинить війну з Україною.

      Україна – це динамічна демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава, підкреслив Карпентер у своєму Twitter.

      Це варто знати: Cаміт G7: учасники таки ухвалили спільну декларацію, одним з пунктів якої є Україна

      Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Поки ви так налаштовані, варто сказати президенту Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України,
      – заявив екс-заступник голови Пентагону.

      До слова, раніше про запрошення України на саміт "Великої сімки" говорив президент Європейської Ради Дональд Туск. За його словами, така ініціатива вже обговорювалася з президентом Зеленським і той висловив своє зацікавлення.

      Чому усі говорять про можливе повернення Росії до G7?Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.

      Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.

      Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп Саміт G7
      Джерело: 24 канал
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