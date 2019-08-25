15:20
25 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Лідери G7 дійшли згоди щодо ймовірної участі Росії

      404 Читать новость на русском
      Повертати Росію за стіл зарано, але координацію слід зміцнити, – лідери G7
      Повертати Росію за стіл зарано, але координацію слід зміцнити, – лідери G7 / Getty Images

      Лідери "Великої сімки"після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають.

      У "Великій сімці" вважають, що повертати Росію занадто рано, про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело.

      Важливо: Перший день саміту G7: Трамп і Трюдо відзначили прогрес зустрічі

      Так, видання повідомляє, що лідери вирішили зайняти таку позицію під час вечері, яка відкривала саміт G7 у суботу, 24 канал.

      Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл,
       – сказало джерело.

      Хто і чому почав розмови про повернення Росії?

      Президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня. Така заява негайно отримала відповідь. 

      Так, уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

      Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

      Зверніть увагу: У Кремлі прокоментували заяву Трампа про запрошення Путіна на G7

      Як відреагувала Україна?

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільнотісвою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

      "Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

      Чому Росію виключили з G8?Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      17528
      Теги: Новини політики Новини Франції Саміт G7 Новини Росії Новини США Канада Японія Великобританія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      сьогодні , 14:00 Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      Віталій Дейнега 237
      Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      сьогодні , 12:01 Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      Павло Казарін 1098
      Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      сьогодні , 12:00 Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      Леонід Петров 595
      Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      сьогодні , 08:50 Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      Сергій Климовський 6207
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 серпня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 1917
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук