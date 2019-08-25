Лідери G7 дійшли згоди щодо ймовірної участі Росії

Лідери "Великої сімки"після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають.

У "Великій сімці" вважають, що повертати Росію занадто рано, про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело.

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Так, видання повідомляє, що лідери вирішили зайняти таку позицію під час вечері, яка відкривала саміт G7 у суботу, 24 канал.

Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл,

– сказало джерело.

Хто і чому почав розмови про повернення Росії?

Президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня. Така заява негайно отримала відповідь.

Так, уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7 , поки вона не припинить агресію проти України.

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну . Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

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Як відреагувала Україна?

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". Серйозним сигналом для її повернення до "Великої вісімки" стане деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення політв'язнів і українських моряків.

"Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

Чому Росію виключили з G8?Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.