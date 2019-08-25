Лидеры G7 достигли согласия относительно вероятного участия России

Лидеры "Большой семерки" после обсуждения согласились укрепить диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены.

В "Большой семерке" считают, что возвращать Россию слишком рано, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник.

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Так, издание сообщает, что лидеры решили занять такую ​​позицию во время ужина, который открывал саммит G7 в субботу, 24 августа.

Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией по текущим кризисам, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол,

– сказал источник.

Кто и почему начал разговоры о возвращении России?

Президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России для участия в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа. Такое заявление немедленно получило ответ.

Так, правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России в G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики отметили, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возвращение России на встречу мировых лидеров – недопустимо.

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Как отреагировала Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

Почему Россию исключили из G8?

Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ( "Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки", отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года в Сочи.