В США предложили Трампу пригласить Украину на следующий саммит G7

Экс-заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал таки пригласить на следующую встречу в формате G7 Украину. По его словам, Россию не стоит возвращать к формату, пока она не прекратит войну с Украиной.

Украина – это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство, подчеркнул Карпентер в своем Twitter.

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Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Пока вы так настроены, стоит сказать президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины,

– заявил экс-заместитель главы Пентагона.

Dear @realDonaldTrump,



How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why don't you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 26 серпня 2019 р.

К слову, ранее о приглашении Украины на саммит "Большой семерки" говорил президент Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, такая инициатива уже обсуждалась с президентом Зеленским и тот выразил свою заинтересованность.

Почему все говорят о возможном возвращении России к G7?Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.



В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.



Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.