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      В США предложили Трампу пригласить Украину на следующий саммит G7

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      Майкл Карпентер: стоит таки подумать о приглашении Украины на саммит G7
      Майкл Карпентер: стоит таки подумать о приглашении Украины на саммит G7 / by.usembassy.gov

      Экс-заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал таки пригласить на следующую встречу в формате G7 Украину. По его словам, Россию не стоит возвращать к формату, пока она не прекратит войну с Украиной.

      Украина – это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство, подчеркнул Карпентер в своем Twitter.

      Это следует знать: Саммит G7: участники таки приняли совместную декларацию, одним из пунктов которой является Украина

      Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Пока вы так настроены, стоит сказать президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины,
      – заявил экс-заместитель главы Пентагона.

      К слову, ранее о приглашении Украины на саммит "Большой семерки" говорил президент Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, такая инициатива уже обсуждалась с президентом Зеленским и тот выразил свою заинтересованность.

      Почему все говорят о возможном возвращении России к G7?Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

      В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.

      Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости США Новости политики Саммит G7 Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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