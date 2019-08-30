США предоставят Украине 250 миллионов долларов военной помощи: детали
Американский Пентагон одобрил предоставление Украине военную помощь в размере 250 миллионов долларов США. По результатам анализа оказания помощи Украине было решено, что эти деньги Украине таки необходимы.
Пентагон вообщем рассмотрел пакет внешней помощи для Украины и поддерживает его, сообщает издание Politico .
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После этого конгресс Соединенных Штатов утвердил выделение указанной суммы Украины. Деньги будут выделены на помощь в сфере безопасности государства в 2019 году.
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