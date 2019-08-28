Мы очень обеспокоены, – США раскритиковали Россию за поведение в Черном море

Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены действиями России, которая пытается милитаризировать оккупированный украинский Крым и затрудняет судоходство в Черном море.

Об этом сказал советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода".

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Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, использующих Черное море,

– сказал чиновник.

Он пояснил, что такой же позиции Вашингтон придерживается и относительно ситуации в Балтийском море и Северо-Ледовитом океане.

"Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их законные интересы. США также имели с Россией некоторые очень откровенные дискуссии, касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их", – подчеркнул Болтон.

Советник Трампа подчеркнул, что Штаты будут защищать свои интересы, своих друзей и союзников во всем мире.

17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

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Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.



Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки