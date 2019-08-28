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      Мы очень обеспокоены, – США раскритиковали Россию за поведение в Черном море

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      США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море
      США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море / flot.com

      Соединенные Штаты Америки серьезно обеспокоены действиями России, которая пытается милитаризировать оккупированный украинский Крым и затрудняет судоходство в Черном море.

      Об этом сказал советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода".

      Важно: Россия готовит Украине новые провокации в Черном море

      Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, использующих Черное море,
      – сказал чиновник.

      Он пояснил, что такой же позиции Вашингтон придерживается и относительно ситуации в Балтийском море и Северо-Ледовитом океане.

      "Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их законные интересы. США также имели с Россией некоторые очень откровенные дискуссии, касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их", – подчеркнул Болтон.

      Советник Трампа подчеркнул, что Штаты будут защищать свои интересы, своих друзей и союзников во всем мире.

      17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

      Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?
      Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

      Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости США Чорное море Аннексия Крыма
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