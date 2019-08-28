Ми дуже занепокоєні, – США розкритикували Росію за поведінку в Чорному морі

Сполучені Штати Америки серйозно занепокоєні діями Росії, яка намагається мілітаризувати окупований український Крим та ускладнює судноплавство в Чорному морі.

Про це сказав радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо: Росія готує Україні нові провокації в Чорному морі

Ми дуже цим занепокоєні. На Чорному морі є багато союзників-членів НАТО. Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море,

– сказав чиновник.

Він пояснив, що такої ж позиції Вашингтон дотримується і щодо ситуації в Балтійському морі та Північно-Льодовитому океані.

"Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси. США також мали з Росією деякі дуже відверті дискусії, що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх", – наголосив Болтон.

Радник Трампа підкреслив, що Штати будуть захищати свої інтереси, своїх друзів та союзників у всьому світі.

17 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію в зв’язку з мілітаризацією Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів. Вона закликає країну-агресора вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.

Які провокації влаштовує Росія Україні у морях?Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі. Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.



Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків