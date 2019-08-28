Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Болтон рассказал в интервью "Радио Свобода", отметив, что Соединенные Штаты имеют большой интерес в происходящем.

Интересно: "Нормандская четверка" не соберется до сентября: Бессмертный назвал причину

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и – я уверен – Великобритания – будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины – путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать,

– отметил Болтон.

Он также добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

Среди прочего, советник Трампа по нацбезопасности отметил, что с точки зрения США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе – крайне важны.

"Я действительно считаю, что США большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский считать, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант", – подчеркнул советник президента США.

Все новости о нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе читайте на сайте 24 канала.

Что говорят о саммите в нормандском формате другие страны-участники?

Во время встречи с президентом Франции Макроном российский лидер Путин 19 августа говорил, что не видит альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации в Украине.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате состоится в сентябре, но где именно – не уточнил.

Впрочем, в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция уже начали работу над организацией саммита "нормандской четверки" (Путин, Макрон, Меркель, Зеленский) в Париже.

Нормандский формат – что это?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Назвали так формат потому, что первая встреча была во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате прошли ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.



Впрочем, в последний раз четырехсторонние переговоры состоялись в 2016 году. Далее российский президент Путин отказался их посещать, и стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.