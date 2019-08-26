Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция уже начали работу над организацией саммита "Нормандской четверки" в Париже. Она отметила, что Берлин и Париж стремятся как можно быстрее провести саммит лидеров Германии, Франции, Украины и России.

О подготовке к предстоящей встрече глав государств "Нормандской четверки" Меркель сообщила на полях саммита G7, который сейчас проходит во французском городке Биарицц, сообщило агентство ТАСС.

Читайте также: Саммит G7: первые итоги и вероятное возвращение России

Мы отметили, что хотим вскоре, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже,

– отметила Ангела Меркель.

Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла вскоре.

В частности канцлер Германии отметила важность скорейшего проведения встречи для содействия определенным успехам в Минском процессе.

"При наличии доброй воли обеих сторон (Украины и России - 24 канал) мы должны достичь прогресса", – отметила Меркель.

По ее словам, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 вечером 24 августа раздавались как общие, так и отличные оценки. Она отметила, что Германия нуждается прогресса в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G8. Меркель добавила, что такого же мнения придерживались и другие участники встречи.

Что такое Нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне глав государств, так и на уровне руководителей МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в "нормандском формате" состоялись ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.



Последний раз четырехсторонние переговоры состоялись в 2016 году и работа нормандской четверки была заморожена. Дело в том, что российский президент Владимир Путин отказался их посещать, поэтому стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

Что известно о встрече лидеров нормандского формата?

Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июля в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего прекращения огня. По итогам встречи было договорено о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель главы Офиса Президента Вадим Пристайко , а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.

Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции . Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".

Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпеха Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того оказать влияние на пророссийских боевиков на Донбассе.