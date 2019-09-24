Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН: фото

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Прессекретарка главы государства Юлия Мендель отметила, что у украинского президента плотный график двусторонних встреч в США.

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Владимир Зеленский должен встретиться с представителями бизнеса и инвесторами в течение ближайших нескольких дней в Нью-Йорке.

Президент Украины 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общие дебаты – это основные выступления, где ставят вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщество, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

The President of Ukraine participated in the opening of the 74th session of #UNGA. @ZelenskyyUa is set to have a tight schedule of bilateral meetings, as well as communication with business leaders, bondholders and investors over the next few days in New York pic.twitter.com/1Yg0bNi0Cz — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 24 сентября 2019 г.

Владимир Зеленский прибыл в США ночью на 24 сентября и уже успел здесь провести первую встречу – с представителями украинской диаспоры. Главная же цель американского визита Зеленского – участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Заметим, что Зеленский имеет запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

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Что известно о встрече Зеленского с Трампом?Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, также Трамп официальному Киеву отправил приглашение. В конце июня появилась информация, что тогда временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США, где, в частности, обсудил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.



Добавим, что президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время в США приближался ураган "Дориан".