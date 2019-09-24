Зеленский сразу после прилета в США провел первую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в ночь на 24 сентября и уже успел провести здесь первую встречу – с представителями украинской диаспоры. Главная же цель американского визита Зеленского – участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Как рассказал президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей, Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Украинском институте Америки, передает Укринформ.

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Футей подчеркнул, что президент Украины был очень открытым. По его словам, украинский президент приехал на встречу с диаспорой первоочередно, сразу же с самолета, и община с удовольствием отметила этот факт.

Он человек, у которого страшный груз на плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в частности по Донбассу, Крыму. Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину,

– отметил президент Украинского конгрессового комитета.

Он добавил, что Зеленский рассказал и о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями по дальнейшему развитию Украины. Также украинский гарант поделился ожиданиями от встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, в частности он хочет услышать от американского президента, каков его план относительно Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками – с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", – подчеркнул он.

В завершение встречи украинцы США искренне пожелали Зеленскому удачных встреч в Нью-Йорке. Кроме того, они выразили обеспокоенность по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

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"В такой "неприятный момент", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, – так, как это всегда происходило до сих пор", – подытожил Футей.

Что известно о визите Зеленского в США и его встрече с Трампом

Сразу после своей инаугурации Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома и отправил официальному Киеву приглашение. В конце июня появилась информация, что тогда временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США, где, в частности, обсудил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.

Впервые Трамп и Зеленский могли встретиться в сентябре в Варшаве, куда их пригласили на мероприятия памяти 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известным, что Трампа не будет, поскольку именно в это время в США приближался ураган "Дориан".

После последнего телефонного разговора между украинским президентом и вице-президентом США Майклом Пенсом стало известно, что Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Заметим, хотя лидеры еще не встречались, однако постоянно поддерживают телефонную связь. Первый разговор между ними состоялся после победы Зеленского на выборах, а второй – в конце июля, во время него стороны обсудили сотрудничество между странами.